Camille Cerf (The Island célébrités) : Sa grosse surprise en arrivant sur l'île

Dans les semaines à venir, M6 diffusera une nouvelle édition de The Island. Cette fois-ci, pas d'anonymes, le casting est exclusivement composé de célébrités ! Le rugbyman Christian Califano, le danseur sur glace Gwendal Peizerat, l'ex-basketteuse Émilie Gomis, le nageur Amaury Leveaux, le danseur Brahim Zaibat, la chanteuse Lââm, le danseur Olivier Dion, Louisy Joseph alias Lydie des L5, la chanteuse Priscilla, le rappeur Stomy Bugsy et Camille Cerf, Miss France 2015, participeront ainsi au jeu de survie. En exclusivité pour Purepeople.com, la reine de beauté du programme revient sur son aventure.

"C'était plus dur que ce que je pensais", lance alors Camille Cerf. Il faut dire que la Miss devenue animatrice sur NRJ12 s'attendait à un certain confort... "En fait, on dit toujours que les jeux télé sont truqués, que les candidats de Koh-Lanta dorment à l'hôtel, que ceux de The Island ont à manger... Du coup, je m'attendais, surtout dans une édition spéciale célébrités, à être un peu chouchoutée", confie-t-elle.

Camille Cerf pensait en effet qu'une fois les caméras éteintes, la production aurait fourni de la nourriture aux candidats. "Et en fait, pas du tout ! On se dit que c'est l'aventure mais on n'y croit jamais complètement, poursuit-elle. C'était autre chose que ce que je pensais."

De retour en France après le tournage de The Island célébrités en Amérique centrale, celle qui roucoule dans les bras de son amoureux Malik a repris ses activités d'animatrice sur NRJ12. En plus de son Super Bêtisier, la jolie blonde de 23 ans sera le 26 avril prochain, dès 20h50, aux commandes d'un documentaire sur le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.