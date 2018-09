Camille Combal dans la peau de Beyoncé : Sa prestation impressionnante

Camille Combal aurait pu participer à Danse avec les stars et l'a prouvé ce lundi 3 septembre 2018. La semaine passée, un auditeur de Virgin Tonic a admis que la chanson qu'il écoutait en cachette était Single Ladies, de Beyoncé. Le jeune homme a même ajouté qu'il faisait la chorégraphie, de quoi donner des idées à l'animateur de 36 ans.

Camille Combal a en effet pris la décision de refaire la chorégraphie avec ses acolytes Clément Lanoue (alias Clément L'incruste), et Nicolas (ou Nico du bureau) et a dévoilé le résultat aujourd'hui. On doit dire qu'ils se sont bien débrouillés. Vêtus d'un justaucorps noir, ils ont effectué les pas de Queen B et ont impressionné les internautes.