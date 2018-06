Camille Combal : Le pari complètement fou lancé à ses patrons !

Le 14 juin 2018, après six ans de bons et loyaux services, Camille Combal présentait sa toute dernière chronique dans Touche pas à mon poste (C8). Côté radio, l'acolyte de Cyril Hanouna avait annoncé effectuer son ultime saison sur les ondes de Virgin. Une décision sur laquelle il pourrait bien revenir... à une seule condition !

Sur Twitter, Camille Combal a publié un selfie de lui tenant une feuille de papier sur laquelle est inscrit un contrat signé : "Par le présent courrier, l'équipe du Virgin Tonic ici présente, dite des 'braquasses', s'engage à effectuer une année supplémentaire la matinale Virgin Tonic avec grand plaisir. Avec pour seule condition suspensive : le saut à l'élastique de Monsieur Frédéric Pau [le directeur délégué de Virgin Radio] et Laurent Guimier [tout nouveau vice-PDG d'Europe 1 et de Virgin Radio, NDLR]." Le saut est attendu par Camille Combal et son équipe lundi 25 juin 2018 avant 10h.