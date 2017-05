Camille Combal révèle les vraies raisons du départ de Thierry Moreau de TPMP

Après avoir passé plusieurs saisons au sein de la bande de Touche pas à mon poste, Thierry Moreau a quitté l'émission en plein direct mardi 9 mai 2017. Une annonce inattendue qui n'a pas manqué de surprendre et les téléspectateurs, et Cyril Hanouna .

Ce samedi 20 mai 2017, Camille Combal était invité sur le plateau du Tube, sur Canal+. L'occasion pour lui de revenir sur le départ de Thierry Moreau. "Franchement, jusqu'au bout je me suis demandé si c'était une blague ou pas, a-t-il confié. On ne le savait pas du tout, il ne l'avait dit à personne."

Dans la foulée, Camille Combal a indiqué que, d'après lui, Thierry Moreau ne reviendra pas dans Touche pas à mon poste. Et de révéler les vraies raisons du départ du chroniqueur : "Je l'ai eu par texto, il avait simplement envie de passer à autre chose et il a beaucoup d'activités lui aussi."

Pour information, en plus de son rôle de chroniqueur dans l'émission de C8, Thierry Moreau est surtout et avant tout, le directeur de la rédaction de Télé 7 Jours.

Avant Camille Combal, Benjamin Castaldi avait émis une tout autre hypothèse. "Ça faisait quelques semaines, quelques mois qu'il n'était pas très heureux, parce qu'il était moins appelé, avait-il déclaré. Et peut-être qu'il s'est dit 'comme je suis moins appelé, un jour on va peut-être me dire de ne plus venir (...) Je préfère couper le cordon moi-même et de façon brutale'." Gilles Verdez et Valérie Benaïm semblaient être du même avis que l'ancien animateur de Secret Story sur TF1.