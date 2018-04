Camille Cottin aînée "pas très rock'n'roll" face à ses trois soeurs et son frère

Exubérante et cash sur les écrans, petits comme grands, Camille Cottin est loin d'être comme cela dans la vraie vie. Dans Version Femina, dont elle fait la couverture du numéro paru le 9 avril 2018, elle se dévoile en femme réservée et assume son côté "pas très rock'n'roll".

"J'ai trois soeurs et un frère, annonce-t-elle. Je suis l'aînée et vingt-quatre ans d'écart avec la plus jeune. J'ai des rapports très différents avec chacun, mais je reste 'la grande'. Encore plus depuis que j'ai constitué ma propre famille avec mon compagnon, mon fils et ma fille. C'est comme un deuxième nid dans lequel mon frère et mes soeurs viennent se poser maintenant que les parents ont refait leur vie."

Et de rajouter : "Je représente une sorte de structure : le dîner à 19h30, le frigo rempli. Pas très rock'n'roll tout ça". Mais l'actrice de Dix pour Cent que l'on retrouvera en adulescente face à Miou-Miou dans Larguées (en salles le 18 avril) assume totalement. Évoquant à nouveau sa fratrie, elle confie que ces derniers sont aussi des artistes en puissance. "Ma soeur cadette développe son premier long métrage. J'y aurai un petit rôle, je suis très fière, mais je trouve bien qu'elle prenne sa place sans que la grande soit trop présente, assure Camille. Mon autre soeur de 22 ans est en fac de cinéma à Montréal, mon frère fait une école de dessin, et je ne serais pas étonnée que la plus jeune de 15 ans suive la même voie."

Interview à retrouver en intégralité dans Version Femina du 9-15 avril 2018.