Camille Delcroix (Top Chef) bientôt papa : il dévoile le baby bump de sa chérie

Une belle aventure attend Camille Delcroix. Le gagnant de Top Chef 2018 s'apprête à devenir papa dans les semaines à venir. Et mardi 18 juin 2019, il a partagé une tendre photo de son épouse au Touquet-Paris-Plage.

Sur ladite publication, on peut observer sa chère et tendre de profil, en belle petite robe, les mains sur les hanches et des lunettes de soleil vissées sur le nez. L'occasion de voir que son baby bump a bien poussé. "Tic tac, encore 4 semaines... Futur daddy", a-t-il commenté sa photographie.