Camille et Pauline : Les filles de Stéphanie de Monaco radieuses avant le drame

Sur le Rocher, l'ambiance est à la fête et au cirque. Rythmées par les venues de la famille princière, les séances du 41e Festival international du cirque de Monte-Carlo font le plein sous le chapiteau de Fontvieille.

Dimanche 22 janvier, les Monégasques étaient encore très nombreux à s'être massés sous le chapiteau pour admirer le spectacle. Pas moins de deux séances avaient été programmées pour ce dimanche, dont une en présence d'un trio toujours fidèle au poste et présent depuis le début. Stéphanie de Monaco, qui remettra le Clown d'or au meilleur numéro mardi 24 janvier, était à nouveau de la partie, épaulée par ses deux filles, Pauline Ducruet (22 ans) et Camille Gottlieb (18 ans). Les deux soeurs, passionnées de cirque depuis des années – Pauline préside même le festival New Generation consacré aux jeunes artistes – n'ont pas rechigné à leur tâche.

Les sourires des deux cousines de Charlotte Casiraghi ont pourtant subitement disparu lorsque, ce dimanche, un drame est survenu sous le chapiteau. Des funambules de la troupe Gerlings ont été victimes d'une chute alors qu'ils clôturaient le premier spectacle de la journée, rapporte Nice-Matin. Les artistes tentaient d'aligner neuf funambules en pyramide et de battre ainsi le record du monde, actuellement à huit. Mais le dernier acrobate, sur le point de grimper sur les épaules d'un de ses partenaires, a perdu l'équilibre, entraînant dans sa chute trois autres funambules dont un a été plus grièvement blessé. Il a été opéré au centre hospitalier Princesse-Grace dans l'après-midi.

Pas de quoi arrêter les festivités pour autant, the show must go on... Comme le rapporte Monaco-Matin, la compétition s'est arrêtée ce dimanche dans une grande incertitude concernant le palmarès final. La troupe de voltigeurs à bascule Trushin est apparemment très attendue sur le podium, de même que les frères Zapashny qui ont fait forte impression avec leurs fauves. Le contorsionniste Alexandre Batuev a été très applaudi, tandis que le dresseur Erwin (et ses fameuses otaries) se pose comme l'un des chouchous du public.