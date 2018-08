Camille Gottlieb : "Célibataire", la fille de Stéphanie donne ses critères

Quelques mois après son interview événement parue dans les pages du magazine Point de Vue, où elle révélait avec ses mots et pour la première fois en solo son tempérament bien trempé, Camille Gottlieb a fait d'Instagram son terrain de jeu favori pour continuer à se dévoiler.

Tandis que sa soeur Pauline Ducruet fait une detox digitale, boudant les réseaux sociaux après avoir essuyé des commentaires déplaisants au beau milieu de ses vacances à Mykonos, l'autre fille de la princesse Stéphanie de Monaco, qui a eu 20 ans le 15 juillet, profite au contraire des vacances d'été pour en faire une cure. Ainsi a-t-elle suggéré à ses abonnées, lundi 6 août 2018, de lui adresser leurs questions, promettant de répondre "à tout (enfin presque)".

Elle a d'ailleurs bien voulu publier sa réponse à une question qui commence à être sacrément répétitive, concernant la rumeur assez grotesque d'un flirt avec le footballeur Kylian Mbappé, suscitée il y a quelque temps par une photo souvenir d'une rencontre avec l'ancien buteur de l'AS Monaco parti pour le PSG et désormais champion du monde. "Non, et c'est la dernière fois que je réponds à une question sur ce sujet", a répliqué fermement Camille, après avoir déjà fait plusieurs mises au point. Sujet clos.

Au rayon sentimental, Camille Gottlieb, qu'on avait pu par le passé voir s'afficher avec un amoureux depuis sorti de sa vie, n'hésite d'ailleurs pas à affirmer qu'elle est "célibataire". Et à décrire son type de garçons, quand on lui pose la question : "les bruns aux yeux clairs" ont toutes leurs chances avec elle !

Les autres slides de sa story Instagram permettent de noter qu'elle est étudiante en communication à Nice, qu'elle parle couramment trois langues (français, italien et anglais) en plus d'apprendre le russe, qu'elle soutient la communauté gay "à 10 000%" et que la cause animale reste une de ses préoccupations majeures, comme sa maman. On peut aussi y découvrir tout un tas d'infos plus triviales, du type "pâtes plutôt que pizza" et "mozza plutôt que fromage de chèvre", mais aussi ses chansons fétiches (Every Breath You Take de The Police, Victoire de Shy'm, Shameless de The Weeknd) et ses films préférés, dont Lolita malgré moi et... L'Homme idéal.

Après ces moments à converser avec ses abonnés (plus de 55 000, tout de même), Camille Gottlieb s'est envolée pour la Russie avec son amie Giulia. Les aventures continuent, dans une autre langue.