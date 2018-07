Camille Gottlieb a 20 ans : Pauline Ducruet sort une photo "jumelles"

Fille de la princesse Stéphanie de Monaco et de son ancien garde du corps Jean-Raymond Gottlieb, qui occupe aujourd'hui au sein de la Sûreté publique monégasque la fonction de Commandant Principal de Police, Chef de la Division intérieure du renseignement (DRI), Camille Gottlieb se dévoilait il y a quelques mois dans sa toute première interview accordée au magazine Point de Vue. Elle y mettait en avant à la fois sa maturité et son caractère affirmé, sa sensibilité aux problèmes de société et son souhait de partir étudier à l'étranger.