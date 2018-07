Camille Gottlieb poseuse en bikini à Monaco, Pauline Ducruet s'éclate à Mykonos

On prend le même décor et on recommence : trois semaines après son moment topless potache, Camille Gottlieb s'est à nouveau mise en scène dans sa piscine située sur les hauteurs de Fontvieille en principauté de Monaco, avec vue imprenable sur la Grande Bleue.

Cette fois, c'est de face et avec le haut de son bikini que la fille cadette de la princesse Stéphanie de Monaco, fruit de ses amours passagères avec Jean-Raymond Gottlieb, pose pour alimenter son compte Instagram, dans une publication apparue le 29 juillet 2018 sur le réseau social, dévoilant au passage dans sa posture alanguie son tatouage au creux de son bras droit. En légende, seulement deux émoticônes "chapeau de paille" plutôt malicieux... Les plus assidus auront noté qu'il s'agit de la quatrième photo en maillot de Camille Gottlieb depuis qu'elle a décrété, le 2 juin dernier, le début de l'été. Un été qui l'a vue fêter le 15 juillet son 20e anniversaire – que sa demi-soeur Pauline Ducruet n'a pas manqué de lui souhaiter d'une manière très personnalisée.