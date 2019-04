Camille Lacourt en couple : découvrez qui est Alice, sa nouvelle petite amie !

Camille Lacourt a finalement décidé d'assumer son idylle au grand jour.

"Mon coeur n'est pas à prendre mais j'ai envie de rester discret", confiait l'ex-champion de natation de 34 ans en février dernier lors d'une interview accordée à l'émission Sept à huit (TF1). Deux mois plus tard, l'ex-compagnon de Miss France 2008, Valérie Bègue – avec qui il a eu une petite Jazz (6 ans) –, a décidé de passer à la vitesse supérieure avec sa nouvelle girlfriend en publiant une photo d'eux sur Instagram !

Sur cette photo inattendue, on découvre ce 24 avril 2019 Camille Lacourt prenant la pose avec une belle brune, Alice Detollenaere, alors qu'ils partageaient une balade en bateau privé sur la Seine. "34 ans et heureux. Merci à ma famille, ma fille, mon amoureuse, mes amis et toutes les personnes importantes à ma vie d'en faire partie #34ansettoutesmesdents #lamourcestlavie", a écrit l'ex-sportif deux jours après son anniversaire. Grâce à cette photo sur laquelle la belle a été taguée, on apprend qu'Alice, ancienne étudiante en histoire de l'art, a notamment été Miss Bourgogne en 2010 (elle a donc participé à l'élection de Miss France en 2011 !) et qu'elle aspire à devenir comédienne.

Inévitablement, la photo et le message de Camille ont attiré de très nombreuses réactions. L'ex-Miss France 2009 Chloé Mortaud, Sandrine Quétier, Marie Portolano et Hapsatou Sy lui ont notamment souhaité un joyeux anniversaire.