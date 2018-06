Camille Lacourt et la "bombasse" Hajiba Fahmy collés à Roland-Garros

Voilà des mois que Camille Lacourt et Hajiba Fahmy entretiennent le mystère autour de la nature de leur relation. Très bons amis ou bien plus encore ? Si les routes de l'ex-roi des bassins de 33 ans et de la danseuse professionnelle de 30 ans auraient pu se séparer après leur participation à Danse avec les stars (TF1), notamment à cause de la carrière internationale de la belle qui fait partie de l'équipe de Beyoncé, il n'en est rien. Le duo est devenu inséparable.

Quand ce n'est pas lui qui part retrouver sa jolie partenaire au festival de Coachella pour la voir sur scène avec Queen Bey, c'est elle qui vient à Paris où vit l'ex-mari de Valérie Bègue, passant également du temps avec sa fille Jazz. De passage dans la capitale, Hajiba n'a pas seulement célébré son 30e anniversaire le 4 juin 2018, elle s'est aussi rendue à Roland-Garros accompagnée de... Camille, bien sûr. Le beau gosse tatoué a pris la pose devant le grand mur de terre battue installé dans le Village, mais la danseuse a esquivé ce face-à-face avec les photographes. C'est pourtant bien aux côtés de son grand complice que la ravissante petite brune s'est installée dans les tribunes VIP de la Porte d'Auteuil. Malheureusement victimes d'un temps capricieux, ils ont dû affronter la pluie, mais l'ancien nageur avait tout prévu en apportant avec lui un parapluie sous lequel Hajiba Fahmy a trouvé refuge. Blottie contre son géant blond, elle a réussi à se faire une place grâce à son menu gabarit.

Le sportif, invité par Lacoste à Roland-Garros, n'a pas manqué de souhaiter célébrer sur Instagram l'anniversaire de son inséparable complice : "Bon anniversaire Bombasse", un message accompagné d'un smiley bisou et d'un autre avec des coeurs. De son côté, Valérie Bègue a également posté quelques mots : "Happy Birthday Gorgeous", a-t-elle posté dans l'une de ses stories Instagram. L'ex-Miss France valide donc la grande complicité entre son ex-mari et Hajiba Fahmy !