Canal+ déprogramme "Les Guignols" : Yves Lecoq réagit...

Les Guignols devaient fêter leurs 30 ans à la rentrée prochaine... Il n'en sera rien !

Selon Les Jours, la chaîne Canal+ vient d'annoncer, à l'occasion d'un comité d'entreprise, la fin du programme culte lancé par Alain de Greef et Alain Duverne. Une nouvelle aussitôt confirmée par nos confrères de Puremedias.com qui ajoutent que les équipes du show satirique seront convoquées par leur direction ce vendredi 1er juin 2018 dans l'après-midi pour officialiser la nouvelle.

Les Guignols étaient diffusés depuis 1988 sur Canal+. Malheureusement, depuis 2015 et l'arrivée de Vincent Bolloré, les marionnettes – à qui le nouveau patron reprochait un "abus de dérision" –, avaient dû revoir leur copie... Un court passage en crypté et un changement d'équipe (Exit Lionel Dutemple, Julien Hervé, Philippe Mechelen et Benjamin Morgaine) avaient fini d'abîmer la popularité et l'attractivité du show.

Yves Lecoq, emblématique imitateur qui prêtait sa voix à "PPD" depuis le début de l'émission, s'est exprimé auprès de l'AFP à propos de cette disparition : "On s'en doutait, il y avait des bruits, des démissions. J'ai des rendez-vous la semaine prochaine pour des enregistrements des Guignols. J'attends que l'on me dise ce qui va se passer."

Une fin dans l'indifférence générale pour un programme qui avait pourtant marqué plusieurs générations...