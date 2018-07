Candice Pascal dans le jury de Danse avec les stars ? La réponse de la prod'...

On le sait, la 9e saison de Danse avec les stars (TF1), bientôt animée par Camille Combal, sera celle de tous les changements.

Parmi ces changements, on notera le départ de Fauve Hautot du jury afin de pouvoir retourner sur la piste de danse. Une décision comprise par la danseuse Candice Pascale qui rêvait pourtant d'intégrer le panel ! Malheureusement, son souhait n'a pas été exaucé. "On en a effectivement parlé avec la production mais c'est sur le parquet que je serai de retour", a-t-elle récemment confié à Télé Loisirs. Et de poursuivre sur la volonté de Fauve de revenir à ses premières amours : "Je comprends qu'elle ait envie de danser à nouveau, c'est sa vocation première. Ça va être intéressant de voir comment cela va se passer. Ça va être cool de la retrouver avec nous !"

En ce qui concerne l'arrivée de Camille Combal à l'animation, l'ex-partenaire d'Agustin Galiana a commenté avec bienveillance : "Je pense qu'il peut apporter du boost et un nouveau dynamisme. Cela reste une émission avec un côté glamour, alors à voir... Je pense que cela peut faire un joli duo très frais avec Karine Ferri !"

Pour rappel, c'est au terme de sa 8e saison victorieuse que Candice Pascal assumait sa volonté de relever de nouveaux défis... comme par exemple en intégrant le fameux jury de DALS. "Ce serait un autre rêve pour moi ! Ce serait génial. J'ai vraiment envie d'explorer d'autres domaines. Pour moi, la boucle est bouclée par rapport à DALS. Maintenant, ce ne sera que du bonus. J'ai vraiment envie de passer à autre chose, alors jurée de DALS, pourquoi pas... En tout cas, je veux rester dans le milieu de la télé !", confiait-elle déjà à nos confrères de Télé Loisirs. Et d'ajouter alors à propos de la 9e saison à venir : "Je ne sais pas si je signerai... Peut-être que oui. Je viens à peine de finir cette saison, je ne me projette pas encore jusque-là. On verra, mais je suis dans l'optique d'explorer plein d'opportunités."

D'après nos informations, côté jury, seuls les fauteuils de Chris Marques et de Jean-Marc Généreux seraient pour le moment assurés. Nicolas Archambault, arrivé durant la saison 8, devrait quitter le programme et le danseur Patrick Dupond est actuellement en pleine réflexion à propos de sa venue. Pour finir, la chanteuse et ex-jurée Shy'm sera sans doute de retour pour occuper la dernière place du jury.