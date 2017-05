Rania de Jordanie, Cathy Guetta : Spectatrices stars du défilé de Naomi Campbell

Un air de Fashion Week souffle sur la ville de Cannes ! C'est à l'impressionnant défilé de stars participant au Festival et aux nombreux événements organisé en marge de l'événement qu'on le doit. La reine Rania de Jordanie et Cathy Guetta, invitées de marque du remarquable show de Naomi Campbell, en ont goûté la ferveur ce week-end...

Naomi Campbell a profité du Festival de Cannes pour organiser un nouveau défilé de mode caritatif. L'événement s'est déroulé ce dimanche 21 mai à l'aéroport Cannes-Mandelieu. De nombreuses personnalités s'y sont rendues pour apporter leur soutien à la fondation de l'icône mode britannique, Fashion for Relief. La reine Rania de Jordanie en faisait partie.

Angélique en robe blanche Haute Couture Givenchy (par Riccardo Tisci, ex-directeur artistique de la maison parisienne), Rania Al Abdallah a été accueillie par Naomi Campbell en personne. L'épouse du roi Abdallah II de Jordanie avait pour voisine de premier rang la créatrice italienne Donatella Versace.

Étaient également assises en frontrow du défilé Fashion for Relief la duchesse d'York Sarah Ferguson, sa fille de 28 ans, la princesse Beatrice d'York (deux absentes du mariage grandiose de Pippa Middleton et James Matthews), et Cathy Guetta. Cathy était assise à côté d'Akon. Les chanceux spectateurs ont observé les plus grands mannequins de l'industrie de la mode vêtus de tenues généreusement prêtées par de prestigieuses enseignes.

Bella Hadid, Heidi Klum, Kate Moss, Kendall Jenner, Naomi Campbell et compagnie ont reçu une ovation pour leur final. Toutes portaient des T-shirts de la collection de vêtements Child at Heart, nom de la collaboration de la fondation Fashion for Relief et de la marque Diesel vendue au profit de l'association Save the Children.