Cannes 2018 : Cette terrible chute dans les marches fait rire la Toile

Oups ! Parmi les pires angoisses des actrices sur les prestigieuses marches du Festival de Cannes, c'est soit d'avoir un accident de tenue (un sein qui s'échappe, des sous-vêtements dévoilés involontairement...), soit de chuter sur les marches du Palais, scrutées par le monde entier en cette période. Une parfaite inconnue, visiblement une socialite d'origine asiatique, a connu ce grand moment de solitude lors de la soirée d'ouverture du 71e Festival de Cannes.

Pour elle, c'était un grand événement. À en juger par sa tenue, glamour quoique très, très échancrée et ajustée, elle avait mis les petits plats dans les grands. Oubliée des photographes à son passage, elle a tenté d'immortaliser ce moment avec un selfie. Très vite recadrée par l'un des agents de la brigade anti-selfie débauchée par Thierry Frémaux – qui a décidé de combattre le fléau avec la manière forte –, l'invitée a ensuite tenté de monter les 24 marches... Non sans mal.

Lente, elle a dans un premier temps titubé, donnant l'impression d'avoir du mal à mettre un pied devant l'autre. Il faut dire que les hauts talons et la robe – clairement pas conçue pour être portée en toute occasion – n'ont pas joué en sa faveur. Puis elle a fini par littéralement s'écrouler et tomber à la renverse, avant d'être rattrapée par un autre vigile qui surveillait la bonne circulation sur les marches. Un autre homme l'a ensuite attrapée par la main pour l'aider à monter rapidement les dernières marches restantes et mettre fin au calvaire de cette inconnue. Sur la Toile, où la vidéo relayée via Twitter a fait le buzz, certains internautes se sont demandé si la triste héroïne n'était pas un peu alcoolisée. "Un peu trop de champagne ?", questionne ironiquement l'un d'eux. "Ouh là. Elle a abusé de la vodka avant de venir !", spécule un autre anonyme. On vous laisse juger...