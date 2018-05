Cannes 2018 : Un mannequin XXL se retrouve en culotte sur le tapis rouge

C'est ce qu'on appelle un fail sexy sur tapis rouge, et la plupart du temps, cela fait (sou)rire le public. Même Yulia Rybakova, un mannequin XXL russe, qui en a été victime. La pulpeuse jeune femme, qui compte pas moins de 668 000 abonnés sur Instagram, a eu le bonheur de monter les prestigieuses marches du Festival de Cannes lors de la première du film Capharnaüm de Nadine Labaki, jeudi 17 mai.

Pour marquer le coup, et partager avec ses nombreux followers et fans ce moment unique, la belle a mis les petits plats dans les grands en arborant une robe rouge fendue et dotée d'une longue traîne. Et là, c'est le drame... Au moment de monter les marches, la jupe de sa tenue se dégrafe – sûrement parce qu'un autre invité a malencontreusement marché dessus – et voilà que le top se retrouve en culotte rouge devant tout le monde et tous les objectifs.

Heureusement, un homme qui semble être un assistant a vite réagi, saisissant le morceau d'étoffe pour le raccrocher à la partie supérieure. Quant à Yulia, comme en attestent les photos de Closer, sa réaction oscille entre amusement et gêne devant ce joli fail qui restera assurément comme l'une des images gags de cette quinzaine.

Sur Instagram, le mannequin et businesswoman s'est bien gardée de relayer l'incident. Mais la belle a immortalisé l'instant qui a précédé – lorsqu'elle posait près du Palais des Festivals – et celui qui a suivi puisqu'on la voit, imperturbable, sur les marches.