Cannes 2019 : Trop sexy au Festival, cette star indigne son gouvernement

Grâce à son 72e Festival, Cannes a joui temporairement du titre de capitale de la planète Mode ! Les célébrités présentes ont tenté de se distinguer grâce à des looks surprenants. Un mannequin s'est prêté au jeu en paradant sur le tapis rouge vêtu d'une robe entièrement transparente et ultrasexy, un choix vestimentaire qui lui a valu les critiques d'un ministre d'État.

Le dimanche 19 mai 2019, Terrence Malick défendait, au Palais des Festivals, le film Une vie cachée. De nombreuses stars s'étaient jointes au réalisateur et à ses acteurs sur le tapis rouge. Parmi ces invités figurait une certaine Ngoc Trinh.

Ngoc Trinh, 29 ans, est vietnamienne. Ce jour-là, l'influenceuse, mannequin et créatrice de vêtements a été photographiée à sa sortie de l'hôtel Martinez, situé sur le Boulevard de la Croisette. À son arrivée au Palais des Festivals, Ngoc a véritablement défilé sous les yeux et objectifs des photographes. Ces derniers ont immortalisé sous tous les angles sa robe entièrement transparente conçue par le créateur Do Long, portée sur un string noir.

Le gouvernement vietnamien est visiblement tombé sur les photos de Ngoc Trinh au Festival de Cannes. La ministre de la Culture, du Sport et du Tourisme du pays asiatique ne les a pas du tout appréciées. Nguyen Ngoc Thien a qualifié le look de Ngoc Trinh d'"inapproprié" et d'"offensant" devant l'Assemblée nationale de son pays, à Hanoï. Discutant de l'éventualité de réviser la loi visant les citoyens vietnamiens coupables d'attentat à la pudeur, elle a accusé la jeune femme d'outrage public, certains de ses compatriotes ayant d'ailleurs jugé sa tenue "vulgaire" et "sexuellement explicite".

La ministre a ajouté : "Elle n'est pas une artiste que le ministère a dépêchée." Ngoc Trinh encourt une amende.