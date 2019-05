Cannes : Corinne Touzet, électrique, croise Leonardo DiCaprio sur les marches

A 79 ans, Marco Bellocchio faisait jeudi 23 mai 2019 son retour en compétition au Festival de Cannes, 39 ans après y avoir fait sensation avec Le Saut dans le vide, qui avait valu en 1980 les prix d'interprétation masculin et féminin à Michel Piccoli et Anouk Aimée, et dix ans après y avoir présenté Vincere.

Le cinéaste italien, auquel on doit aussi le douloureux La Belle Endormie (avec Isabelle Huppert), a retrouvé la Croisette et les marches du Palais des Festivals entouré de l'équipe d'Il Traditore (Le Traître), son vingt-sixième long métrage, qui s'intéresse à la cavale et à l'arrestation de Tommaso Buscetta, le premier grand repenti de la mafia italienne. Pierfrancesco Favino, qui en tient le rôle principal, et ses collègues - Maria Fernanda Candido, Cristina Buscetta Fausto, Giovani Falcone Fabrizio - sont arrivés sur un tapis rouge mis en ébullition par le passage, juste avant eux, d'un tandem hollywoodien : les acteurs américains Leonardo DiCaprio et Orlando Bloom.

Hyper chic et à l'unisson en smoking noeud papillon, équipés de lunettes noires et de souliers vernis, déjà prêts pour le gala de l'amfAR qui allait suivre, les deux hommes se prêtaient à cette prestigieuse ascension pour soutenir And We Go Green, documentaire que produit le premier et qui aborde les problèmes de pollution de l'air par le prisme de l'essor de la Formule E - l'équivalent électrique de la F1. Ils étaient d'ailleurs accompagnés de l'homme d'affaires espagnol Alejandro Agag, qui les avaient accueillis la veille à une soirée qu'il organisait, et des pilotes Jean-Eric Vergne, Nelson Piquet Jr., Sam Bird, Lucas di Grassi et André Lotterer, protagonistes du film. DiCaprio, quant à lui, avait déjà monté les marches la veille pour la présentation événement de Once Upon A Time in Hollywood, de Quentin Tarantino.

Côté invités français, l'actrice Corinne Touzet a animé le préambule de la séance, radieuse dans une robe bleu électrique - ça tombait bien - qui lui a assuré un succès certain devant les photographes, non loin de Samuel Le Bihan, Jacques Attali, Bernard Menez, Agnès Soral... Mais on a aussi pu voir, au bras de Jean-Claude Narcy, Alice Bertheaume, ex-compagne du défunt Gonzague Saint-Bris, décédé en 2017 dans un accident de la route dont elle a réchappé.

Comme chaque soir, les top modèles ont sorti le grand jeu, à l'image de l'Ange Victoria's Secret Jasmine Tookes, éblouissante, Kimberley Garner, Ana Beatriz Barros... Au rayon insolite, il fallait aussi compter sur la présence pour le moins inattendue de l'illustrissime "découpeur-saleur de viande" Nusret Gökçe, alias Salt Bae. C'est Cannes.