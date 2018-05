Gonzague Saint Bris : "Le chagrin est tellement fort" pour sa compagne condamnée

Ce 15 mai 2018, s'est tenu le procès d'Alice Bertheaume à Lisieux, dans le Calvados. Celle qui fut la compagne de Gonzague Saint Bris était poursuivie pour homicide involontaire après l'accident de voiture qui a coûté la vie à son compagnon alors âgé de 69 ans. Appelée à la barre avant le verdict, elle a témoigné de ses quelques souvenirs de l'accident fatal.

"On était très amoureux, on était très heureux", a déclaré la prévenue selon Le Parisien de ce 16 mai. Non sans émotion, elle est revenue brièvement sur les heures qui ont précédé le choc. Le 8 août 2017, Alice Bertheaume et Gonzague Saint Bris assistaient à l'inauguration d'une nouvelle exposition à l'hôtel Normandy. Interrogée sur sa consommation d'alcool durant l'événement, la quadragénaire a raconté n'avoir pris qu'un verre de cidre avant d'évoquer du vin et une gorgée de cocktail. Le couple est ensuite reparti dans la soirée dans sa Renault Laguna sur la D675, une route qu'il empruntait régulièrement.

On passait beaucoup de temps ensemble

Au volant du véhicule, celle qui assure n'avoir que peu de souvenirs, se rappelle avoir fait un écart pour éviter un renard pris dans ses phares. "Après, c'est le trou noir, aurait-elle dit. Je me souviens d'avoir froid, on s'agite autour de moi." La voiture a fini sa course dans un arbre, la conductrice était attachée, contrairement à son compagnon sur le siège passager. Le moteur retrouvé à plusieurs mètres du véhicule accidenté témoigne de la violence du choc. Le compteur de vitesse était quant à lui bloqué sur 105 km/h au lieu des 90 km/h réglementaires. Juste après l'accident, la conductrice a été contrôlée à 0,8 g d'alcool par litre de sang.

Tandis que son avocat parle d'une "belle histoire d'amour", Alice Bertheaume a réaffirmé son attachement à l'homme qui partageait sa vie depuis près de trois ans : "Le chagrin est tellement fort. Je l'aimais, on passait beaucoup de temps ensemble." Toujours endeuillée, elle a finalement été condamnée à six mois de prison avec sursis, une suspension de permis de huit mois et deux amendes de 135 euros.