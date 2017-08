Capucine Anav dans Fort Boyard : Malaise, peur... "Je n'ai pas été épargnée"

Ce samedi 26 août 2017, Laurent Ournac, Laurent Kérusoré, Capucine Anav, Christian Quesada, Géraldine Lapalus et Thomas Joubert participent à Fort Boyard (France 2) dans le but de remporter le maximum d'argent pour la Ligue contre l'obésité. Interviewée par nos confrères de Télé Star, l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) raconte son expérience.

Ainsi, Capucine Anav avoue avoir "peur de tout". Le vide, le bateau, les insectes... La jeune femme, également claustrophobe, multiplie les phobies. "Sans trop en dire, j'ai eu très peur de faire un malaise pendant une épreuve. C'est un moment très intense auquel vous allez assister", ajoute l'ex-candidate de Secret Story devenue comédienne.

Ma première à Fort Boyard, je m'en souviendrai

Toutefois, Capucine Anav assure avoir au moins une qualité : "Je suis sportive et j'ai de l'endurance, donc les épreuves type course de sac ou ski, j'aurais pu les gérer, mais bien sûr, je ne suis tombée sur aucune d'entre elles." Par contre, la jolie brune de 26 ans a dû faire face à des araignées et serpents... "Ils ne m'ont vraiment pas épargnée. Ma première à Fort Boyard, je m'en souviendrai !", lâche-t-elle.

Et elle n'est pas la seule à avoir souffert durant sa participation à l'émission de France 2. En effet, Christian Quesada avait quant à lui confié à Télé Loisirs ne pas s'être assez bien préparé physiquement. "Je suis rentré couvert de bleus", avait indiqué le recordman des 12 coups de midi (TF1).

