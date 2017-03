Capucine Anav et Énora Malagré, charmantes complices face à Juliette Binoche

Pour célébrer la Journée international des droits de la femme, le Chinese Business Club a choisi d'inviter différentes personnalités féminines chez Potel et Chabot à Paris le 8 mars, pour un déjeuner convivial et chic ! Parmi les convives, on citera les deux membres de la famille de Touche pas à mon poste, Énora Malagré et Capucine Anav, ainsi que Miss France 2017 et Juliette Binoche. La grande actrice française a d'ailleurs été récompensée du prix de femme de l'année.

Le Chinese Business Club, créé à Paris par Harold Parisot, a pour vocation de développer et de renforcer les liens économiques et amicaux entre la Chine et la France et de multiplier les investissements bilatéraux. Cette organisation a choisi de saluer une comédienne exigeante qui brille dans des registres très variés. Ainsi, celle qu'on a applaudie dans Ma Loute est à l'affiche ce mois-ci de la comédie Telle mère, telle fille ainsi que du blockbuster Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson.

Pour l'applaudir au moment où elle a reçu le joli trophée du Chinese Business Club, on pouvait compter sur les charmantes complices Énora Malagré et Capucine Anav, respectivement aux commandes du Van sur CStar et d'un show sur C8 vendredi 10 mars, le prime à Capu. La superbe Alicia Aylies, lauréate du concours de reines de beauté pour l'année 2017, est venue avec la directrice générale de la société Miss France, Sylvie Tellier. Les comédiennes Corinne Touzet, Laetitia Fourcade et Marie Sophie L. étaient de la partie, tout comme Zinedine Soualem, l'acteur fétiche de Cédric Klapisch, et sa bien-aimée l'artiste Caroline Faindt, l'animatrice Laurence Roustandjee et l'inoubliable Véronique de Villèle, sans Davina.