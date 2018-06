Capucine Anav et Natoo tremblent ensemble et "sans un bruit"

Véritable carton au box-office américain – 186 millions de dollars de recettes pour 17 millions de dollars de budget –, Sans un bruit est sans conteste le phénomène de l'année 2018. Le thriller horrifique signé John Krasinski, porté par ce dernier et sa femme Emily Blunt, sortira en France le 20 juin. En marge de cette sortie en salles, La Cartonnerie de Paris accueillait la première française du film ce jeudi 14 juin.

Au menu, pas de stars hollywoodiennes, mais des personnalités du petit écran français et de nombreux influences. Capucine Anav était notamment de la partie, elle qui a posé avec l'animateur Guillaume Pley. Sur son chemin, elle a croisé la belle Natoo. La reine de YouTube était avec une amie, non loin de Lisa Freestyle (Lisa Zimouche), du DJ Cut Killer, Willaxxx, de la youtubeuse Mamie Danielle (Studio Danielle), Silent Jill (Jill Vandermeulen), Gaëlle Garcia Diaz, Emma Labeeu, Maeva Martinez (participante de La Villa 3), Les Parodie Bros (Eddie CuDi et JuniorTV)

Tout ce beau monde a pu découvrir le film sur grand écran et trembler avec cette famille qui tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. Parce que si elles vous entendent, il est déjà trop tard...