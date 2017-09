Capucine Anav moquée dans sa jeunesse : "Les blessures n'ont pas dû disparaître"

À l'occasion de la diffusion de sa nouvelle émission E-sports European League (C8) dimanche 24 septembre 2017, Capucine Anav a accordé un entretien à nos confrères du JDD. En plus d'évoquer la manière dont elle gère la notoriété, l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna dans TPMP revient sur un épisode délicat de son adolescence.

La jolie brunette de 26 ans, qui mesure un petit 1,58 m, a pendant longtemps été la cible de moqueries. Au collège, elle était souvent attaquée par ses camarades, qui n'hésitaient pas à tacler son physique. "Les filles me traitaient de 'naine' ou de 'crêpe' à cause de mes tâches de rousseur", confie-t-elle. Des propos qui semblent encore aujourd'hui résonner dans sa tête : "Depuis, je les cache et je porte des talons hauts. Les blessures n'ont pas dû disparaître complètement..."

Des années plus tard, Capucine Anav souhaite prouver de quoi elle est capable. "J'aimerais qu'on dise : 'Tiens, ce petit bout de femme a réussi à faire quelque chose.'" Et afin de "rendre fier [son] père" et de faire taire les mauvaises langues, celle qui a été révélée par sa participation à Secret Story 6 en 2012 enchaîne depuis les projets.

Après avoir été chroniqueuse sur le plateau du Mad Mag (NRJ12), puis auprès de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8), Capucine Anav est aux commandes d'un nouveau programme sur C8, et elle fait ce mois-ci ses premiers pas au théâtre dans La Fève du samedi soir.