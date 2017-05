Capucine Avav "jalouse" de Nabilla ? Elle réplique très violemment !

Depuis déjà quelques mois, Capucine Anav et Nabilla Benattia sont au coeur des disputes. Souvenez-vous, en novembre dernier, la jeune chroniqueuse s'était mise à pleurer sur le plateau de Touche pas à mon poste, suite à une altercation plutôt violente sur les réseaux sociaux. Les deux femmes se livraient une petite guerre sans merci sur Twitter, et pour cause : la nouvelle recrue de Cyril Hanouna avait fait savoir qu'elle n'était pas favorable au retour de la bimbo dans le programme. Ce à quoi Nabilla a vivement répondu : "Miskina, je ne te prendrai pas ta place, on ne joue pas dans la même cour."

Alors que son nouveau livre, Inclas­sable, sort dès aujourd'­hui en librai­ries, la jeune femme de 25 ans a expliqué à nos confrères de L'Express Styles qu'elle ne se voyait certainement pas reve­nir dans l'émis­sion qui fait actuellement polémique : "Cyril [Hanouna], c'est comme mon grand frère. Il m'a toujours aidée, toujours appelée, remotivée, il ne m'a pas lâchée. C'est quelqu'un que j'aime avec le coeur. Après, je ne sais pas si j'aurais la patience de me réengager. Je suis un petit oiseau, un papillon, j'aime aller partout : au Festival de Coachella, à Los Angeles, à Miami, à New York. Je ne sais pas si j'aurais envie d'être à nouveau autour de cette table. Je suis trop voyageuse pour rester tous les soirs sur C8."

Nabilla est donc catégorique. Surtout lorsqu'elle évoque sa relation avec Matthieu Delormeau et Capucine Anav : "Je crois que Capucine et Matthieu ne m'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils se disent qu'on a commencé ensemble et qu'ils sont jaloux. Il faut dire que leur carrière est ratée. De toute façon, je ne les écoute pas et leur avis compte très peu pour moi..."

Capucine Anav "jalouse" ? Elle réagit

Des propos qui n'ont certainement pas fait plaisir à l'ex-petite amie de Louis Sarkozy. Ni une, ni deux, la jeune femme âgée de 26 ans s'empare de son smartphone et lui répond sur Twitter une première fois : "Parce que c'est vrai que de plan­ter son mec et faire de la prison, c'est une carrière réus­sie... Sacrée Nabilla !" Quelques minutes plus tard, Capucine Anav nuance ses propos, mais reste toujours aussi virulente quant à sa consoeur : "Euh on va remettre les choses au clair, j'ai simplement répondu à une attaque. Je ne m'en prends à personne, j'ai des principes et des valeurs..."

Au moins, les choses sont désormais dites. Nabilla va-t-elle réagir ? La suite au prochain épisode.