Cardi B : Lynchée par une consoeur, la rappeuse prend une décision radicale

Cardi B a visiblement pris très à coeur les réflexions d'Azealia Banks dans une interview accordée le 11 mai 2018 dans l'émission de radio The Breakfast Club Power.

Réputée pour son caractère agressif et ses coups de sang, elle qui cumule les clashs improbables avec les personnalités du showbiz, la chanteuse de 26 ans s'en est prise à sa consoeur en critiquant sa façon de s'exprimer (elle n'utiliserait pas de "grammaire propre" selon elle) et en affirmant qu'elle serait une "caricature de la femme noire". "Il y a deux ans, la conversation autour de la culture des femmes noires était en train d'atteindre des sommets [elle a cité l'album de Beyoncé, Lemonade, paru en 2016, ndlr]. C'était vraiment, vraiment une conversation nationale très intelligente. Puis tout a changé et Cardi B est arrivée, a-t-elle lancé. Je parle juste de la caricature de la femme noire. (...) Si mon orthographe et ma grammaire étaient mauvaises, on me virerait. Si Nicki Minaj avait une telle orthographe, on la harcèlerait toute la journée", a-t-elle ajouté. Azealia Banks n'avait toutefois pas expliqué quelle situation précise au sujet de Cardi B elle évoquait.

Une chose est sûre, ces critiques ne sont pas tombées dans l'oreille d'une sourde. Agacée, Cardi B a écrit un message qu'elle a ensuite supprimé, selon les médias américains. "Je parle comme je parle. Je suis comme je suis. Je n'ai pas choisi d'être célèbre, les gens me choisissent ! (...) Je n'ai jamais demandé à être un exemple ou un modèle, je ne veux pas changer mes habitudes parce que je suis célèbre c'est pourquoi je m'occupe de mes affaires", avait répliqué la future maman de 25 ans.