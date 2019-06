Cardi B : Sa combinaison (trop ?) moulante se craque au pire endroit...

Le twerk de trop ? Erreur de couturier, mouvements trop brusques ou les deux : on ne saura jamais vraiment ce qui a provoqué cet énorme trou situé entre les fesses de Cardi B, dans sa combinaison. Cette création ultra moulante, fabriquée dans un matériau très fin et aux couleurs bariolés a été la tenue de scène de la rappeuse, qui se produisait au Bonnaroo Music & Arts Festival, à Manchester, dimanche 16 juin 2019.

L'ancienne strip-teaseuse avait comme toujours assuré un show dynamique, avec beaucoup de danse et de multiples tenues, quand le pire est arrivé. En plein twerk, sa superbe combinaison n'a pas résisté au déhanché de Cardi B, craquant sous la tension. Un incident gênant, mais il en fallait plus pour déconcentrer cette véritable bête de scène. Ni une ni deux, elle se déshabille et enfile un peignoir. En sous-vêtements, elle se déverse une bouteille de champagne sur le corps et assure la fin du spectacle, avec ou sans tenue.

Cardi B clôturait cet immense festival britannique, après trois jours de spectacles exceptionnels. Childish Gambino, Solange, Post Malone ou encore Hozier s'étaient produits lors du Bonnaroo Music & Arts Festival, à Manchester, du 13 au 16 juin 2019.