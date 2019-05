Cardi B toute nue et menottée à la sortie d'un tribunal, la photo osée...

La course au titre de star la plus sexy du monde se joue essentiellement sur les réseaux sociaux. Cardi B s'y lance et provoque un véritable séisme. La bombe s'affiche entièrement nue, menottes aux poignets, à la sortie d'un tribunal...

Après le succès de son premier album, Invasion Of Privacy, Cardi B poursuit sa conquête de la planète Rap ! Ce vendredi 31 mai 2019, elle a sorti un nouveau single baptisé Press. La rappeuse de 26 ans en a publié l'illustration sur Instagram.

Ses 45 millions de followers ont découvert la surprenante image en noir et blanc. Cardi y pose entièrement nue, son intimité cachée par ses longs cheveux bruns et le mot "PRESS". Menottée, elle quitte un tribunal sous escorte policière et se présente à une horde de photographes.