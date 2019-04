Carla Bruni : Comblée par Giulia, sa "princesse", elle publie une nouvelle photo

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en contact direct avec leurs fans. Carla Bruni permet aux siens de suivre la croissance de sa fille Giulia. Elle couvre d'amour et d'admiration sa "petite princesse" avec une nouvelle adorable photo.

Giulia Sarkozy, 7 ans, est la star du compte Instagram de sa maman, @carlabruniofficial. La chanteuse et top model de 51 ans a publié une nouvelle photo de la fillette ce week-end. Giulia y pose assise sur une chaise, la main sur la tempe, en plein moment de réflexion. En réalité, à y regarder de plus près, elle semble surtout absorbée par ce qui se passe sur le smartphone posé en face d'elle. Le dernier épisode de Game of Thrones ?

Carla Bruni écrit "Ma petite princesse....." en légende de son cliché en noir et blanc, un commentaire également traduit en anglais et en italien.