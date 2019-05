Carla Bruni : Fête des Mères au lit et en douceur avec Giulia

Lors d'une interview accordée au magazine Elle en avril dernier, l'interprète de Little French Songs s'était brièvement confiée sur son rôle de maman: "Je répète souvent à ma fille que l'indépendance est capitale pour une femme. Mais je lui souhaite avant tout de l'amour et le bonheur de fonder une famille." Quant à son fils aîné Aurélien Enthoven, dont le père est Raphaël Enthoven, l'ex-top model avait affirmé : "Quand je repense à mes années de mannequinat, les souvenirs sont vertigineux ! Presque sauvages et pleins d'aventures. J'étais libre, inconsciente et seule, toujours en voyage. Si je me compare à mon fils Aurélien, il est beaucoup plus responsable que moi ! J'admire la sagesse de cette nouvelle génération."