Carla Bruni : moments complices entre Giulia et son papa, Nicolas Sarkozy

Tout simplement craquante. On comprend de mieux en mieux pourquoi Carla Bruni-Sarkozy, 51 ans, est aussi gaga de sa fille, Giulia. Elle documente le quotidien de sa fille sur son compte Instagram, où ses 415 000 abonnés peuvent la voir grandir. Toujours en prenant bien soin de dissimuler le visage de la fillette, l'ancienne première dame a publié quelques vidéos sur sa story Instagram, jeudi 2 mai 2019.

On y découvre Nicolas Sarkozy et sa petite Giulia en train de gambader dans les couloirs d'un aéroport. Un tendre moment de complicité, avant de partir à l'aventure en famille. La blondinette est toujours très bien apprêtée : pantalon gris, sweat blanc et bottes, une tenue idéale pour son confort pendant le vol. L'ancien président de la République est fidèle à lui-même : chemise blanche et costume gris. "C'est génial de voyager avec papa !", écrit Carla Bruni sur sa story. "Fille à papa", ajoute-t-elle.

Du haut de ses 7 ans (et demi), l'adorable Giulia découvre le monde. Outre les voyages qu'elle a eu la chance de faire avec ses parents, la fillette est partie en classe verte il y a quelques semaines. Un moment toujours redouté par les parents, comme par les enfants, puisqu'il s'agit souvent de leur première séparation.

Giulia Sarkozy est née le 19 octobre 2011. Elle est la première et l'unique enfant issue de l'union entre Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. L'ancien top model est déjà maman d'Aurélien (17 ans), né de sa relation avec le philosophe Raphaël Enthoven. Nicolas Sarkozy est par ailleurs père de trois fils, Pierre (34 ans), Jean (32 ans) et Louis (22 ans).