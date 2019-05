Carla Bruni-Sarkozy : L'engagement de son fils Aurélien dont elle se "fiche"

À seulement 17 ans, Aurélien Enthoven est un jeune homme à l'esprit déjà très vif et très actif. En plus de tenir une page YouTube dédiée à la vulgarisation scientifique – sous le pseudonyme Gigantoraptor –, le fils de Carla Bruni-Sarkozy et du philosophe et essayiste Raphaël Enthoven est engagé politiquement. En effet, Aurélien Enthoven est un militant de l'UPR (Union populaire républicaine), le parti ultra-souverainiste et anti-Union européenne de François Asselineau, auquel il a adhéré en octobre 2017 et qui fait campagne pour les élections européennes.

Dans l'édition du 9 mai 2019 du Parisien, le fils aîné de Carla Bruni-Sarkozy se confie sur ses convictions politiques. "Devenu de plus en plus eurosceptique", Aurélien Enthoven agit sans prendre en considération son contexte familial. "Je m'en fiche éperdument, mes idées sont indépendantes de celles de mes parents", défend-il. Si le jeune homme a déjà eu l'occasion d'échanger avec son papa sur le sujet, sa maman reste quant à elle à l'écart : "Elle était un peu étonnée, mais s'en fiche."

Pour preuve, Carla Bruni-Sarkozy a salué l'arrivée de son aîné sur Instagram au début du mois de mai, sans faire aucune mention de son engagement politique. "Bienvenue sur Instagram mon fils ..... @a_enthoven #proudmother", avait-elle publié sur sa propre page. La chanteuse et mannequin de 50 ans avait choisi d'illustrer ses mots avec une photo de son fils en noir et blanc qui n'avait rien à voir avec les images de la manifestation pro-Frexit de l'UPR, du 1er mai, partagées par Aurélien.