Carla et Nicolas Sarkozy heureux en famille: Leur balade avec Giulia et Aurélien

Après avoir lancé sa tournée mondiale à Athènes en Grèce le 23 octobre, Carla Bruni-Sarkozy continue de prendre du bon temps sur place. Et le tout en famille, bien évidemment. Et pour cause, Nicolas Sarkozy a des origines grecques. Son grand-père paternel est originaire de la région de Thessalonique, sur les côtes de la mer Égée. Ce voyage était donc l'occasion pour leur fille Giulia, 6 ans désormais, de découvrir la culture de ses ancêtres.

Sur Instagram, Carla Bruni publie régulièrement des photos, mais également des stories, ces petites séquences, vidéos ou photos, qui disparaissent après quelques secondes de visionnage. Sur plusieurs d'entre elles, publiées le dimanche 29 octobre, on peut voir la chanteuse et son époux, accompagnés de Giulia (qui tient la main de son papa et semble s'émerveiller de tout) et d'Aurélien (16 ans), le fils que Carla avait eu avec le philosophe Raphaël Enthoven, se balader discrètement dans un village. Un vrai moment de douceur et d'intimité pour la petite famille.

A Athènes, le clan Bruni-Sarkozy loge au Grande-Bretagne Hotel. Et quand Carla n'est pas sur scène, comme au Théâtre Pallas le 23 octobre où elle était applaudie par son mari et sa fille, la petite famille jouait la carte touristique. Ainsi, le 24 octobre, ils étaient pris en photo en train de visiter l'emblématique lieu historique d'Athènes, l'Acropole. Il s'agira de la seule sortie médiatisée du couple, qui a préféré se faire discret dans la suite de son périple grec.