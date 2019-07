Carla Moreau, enceinte, a pris du poids : "Compliqué de voir mon corps changer"

Quelques minutes plus tôt, Carla Moreau avait publié une première photo. Dessus, elle se dévoile avec le même maillot de bain noir... et accompagnée de son amoureux Kevin Guedj qui pose tendrement la main sur son baby bump. "Mon regard toujours plein d'amour pour toi", a-t-elle légendé.

Ces deux clichés ont été pris au Portugal, où le couple tourne actuellement la prochaine saison des Marseillais VS Le reste du monde 4 (W9). S'ils semblent heureux et souriants, ils ont, tout comme les autres candidats au casting, échappé au pire. Un incendie s'est déclaré dans la villa où se déroulait le tournage, à Faro. "Les candidats et l'équipe de production sont sains et saufs. Tout le monde va bien. Ils ont été transférés dans un hôtel. Le tournage est interrompu pour le moment. Un grand merci aux pompiers de Faro qui ont fait un travail formidable", a-t-on appris dimanche 7 juillet via un communiqué officiel de la société de productions Banijay. Plus de peur que de mal pour les Marseillais ! Toutefois, un pompier a été blessé lors de l'intervention.

Kevin et Carla profitent donc, en attendant la reprise du tournage, du soleil portugais en compagnie de Julien Tanti, Maeva, Ness, Benji, Milla Jasmine, Nacca, Paga, Anthony Alcaraz, Anissa, Nikola Lozina, Seb Daddy et Nathanya.