Carlos Santana tacle Beyoncé : "Ce n'est pas une chanteuse"

Carlos Santana s'est heurté à la colère de la Beyhive après avoir minimisé le talent de Beyoncé. Deux jours après la cérémonie des Grammy Awards, le guitariste mexicain s'est exprimé auprès de l'Australian Associated Press pour justifier la victoire de la chanteuse Adele, qui a remporté le Grammy du meilleur album de l'année pour 25.

Selon lui, la star britannique a amplement mérité son prix, tandis que de nombreuses voix s'étaient élevées pour dire que l'album Lemonade de Queen B méritait largement cette distinction. Lors de la soirée, Adele avait elle-même prononcé un discours pour vanter le talent de sa consoeur, avant de couper le Grammy en deux pour lui faire don d'une moitié.

La musique de Beyoncé est une musique de mannequin

Mais d'après Carlos Santana (69 ans), qui a reçu au cours de ses cinquante ans de carrière dix Grammy Awards, cette défaite n'est pas si exagérée. "Je pense que Adele a gagné parce qu'elle sait chanter, vraiment chanter. Avec tout le respect que je dois à notre soeur Beyoncé, elle est vraiment belle à regarder et c'est davantage une musique pour mannequins, une musique pour présenter une robe. Elle n'est pas une chanteuse, chanteuse, avec tout mon respect pour elle. (...) Adele sait vraiment chanter. Elle n'amène pas tous ces danseurs et des accessoires sur scène, elle peut simplement se tenir là et chanter et c'est tout, et c'est pour ça qu'elle gagne", avait-il déclaré.

Quelques heures après la publication de ces confessions, l'interprète de Maria Maria a choisi de clarifier ses propos sur son compte Facebook. "Mon intention était de féliciter Adele pour sa formidable soirée aux Grammy Awards. Mes commentaires au sujet de Beyoncé ont regrettablement été sortis de leur contexte. J'ai le plus grand respect pour elle en tant qu'artiste et en tant que personne. Elle mérite toutes les récompenses qu'elle a reçues. Je lui souhaite le meilleur, à elle et à sa famille", a-t-il simplement conclu.