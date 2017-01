Carole Bianic (Chérif) enceinte de 5 mois et amoureuse grâce à la série !

Depuis 2013, les téléspectateurs de France 2 connaissent Carole Bianic grâce à son rôle d'Adeline Briard dans la série Chérif. Ce qui se sait moins, c'est que la jolie comédienne de 35 ans a trouvé l'amour grâce à la série et qu'elle attend actuellement son premier enfant !

C'est lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Poche que Carole Bianic a brièvement levé le voile sur sa vie personnelle. "Mon bébé est prévu pour le mois d'avril. Ce sera mon premier enfant. Le papa est Vincent Giovanni (petit-fils du cinéaste José Giovanni, ndlr), l'un des réalisateurs de la série. Nous nous connaissions déjà avant le tournage, mais c'est grâce à la série que nous nous sommes mis ensemble", a-t-elle expliqué.

Concernant la série qui lui a permis de se faire connaître du grand public, Carole a reconnu qu'elle était légèrement peinée de voir que le titre "Chérif" ne faisait référence qu'au premier rôle masculin alors que la série est basée sur l'histoire d'un duo. "C'est dur par moments, car je ne suis pas considérée comme l'héroïne de la série pour le monde professionnel. La production peut me remplacer plus facilement, si nécessaire. C'est dommage, car Abdelhafid Metalsi et moi sommes tous deux présents durant les cent jours de tournage chaque saison. Nous formons un vrai duo et l'un ne marche pas sans l'autre. Mais c'est la vie...", a-t-elle lâché.

Retrouvez la 4e saison de Chérif sur France 2 à partir du 6 janvier prochain !