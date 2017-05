Carole Bouquet face à la mort de Roger Moore : "Quelqu'un d'immensément drôle"

L'actrice française se souviendra aussi de son premier film en compétition à Cannes en 1981, alors même qu'elle allait bientôt être à l'affiche de Rien que pour vos yeux. "C'était un film allemand, Le Jour des idiots... Par contre, il y avait une grande publicité de James Bond sur le Carlton avec mes jambes, devant laquelle je passais pour aller présenter un film qui s'est fait huer," confiera-t-elle en souriant.

Si Carole Bouquet garde un doux souvenir de Roger Moore, tourner dans un James Bond n'est pas une expérience qu'elle considère comme très épanouissante. "J'ai connu Hollywood lorsque j'ai joué dans un James Bond. Je ne me suis jamais autant ennuyée sur un tournage. À l'époque, pour jouer dans un James Bond, il fallait être une jolie plante mais pas forcément une bonne actrice. En plus, c'était horrible de jouer dans ce film où il y avait tant d'effets spéciaux. J'ai dû nager sur un tapis ou devant un aquarium pour faire croire que c'était en pleine mer. Après James Bond, on m'a proposé de jouer avec des dinosaures et des araignées géantes. Alors je suis rentrée en France", confiait-elle dans Madame Figaro en 2015.