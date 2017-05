Mort de Roger Moore : Le Saint, Amicalement vôtre... Il n'était pas que James Bond

Playboy à l'écran, Roger Moore cumulait également les conquêtes dans la vie. Il s'est marié quatre fois et Kristina "Kiki" Tholstrup sera sa dernière femme. L'Italienne Luisa Mattioli, la troisième, lui a laissé trois enfants. Ce sont eux, sa fille Deborah et ses fils Geoffrey et Christian, qui annonceront aux médias la disparition de leur cher père. Ses enfants étaient tout pour lui et pour ceux des autres, il avait décidé de s'impliquer pour le compte de l'Unicef, le Fonds pour l'enfance des Nations unies. Nommé ambassadeur itinérant de l'Unicef en 1991, il avait depuis parcouru le monde et estimait que son plus grand rôle, c'était celui-là.