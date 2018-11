Caroline Diament dévoile pourquoi elle a pris du poids...

Caroline Diament s'est exprimée au micro de la station francilienne pour évoquer ses multiples casquettes, elle que l'on retrouve à la radio dans Les Grosses Têtes ainsi que dans Je t'aime etc. sur France 2. Questionnée sur les piques qui fusent dans l'émission radio animée par Laurent Ruquier sur RTL, elle s'est montrée cash.

Dans l'émission à succès, l'animateur et sa bande n'hésitent jamais à se moquer des défauts des uns et des autres, notamment physiques. Ainsi, à l'instar de son compère Bernard Mabille, la sympathique Caroline Diament (55 ans) est souvent moquée pour ses quelques kilos en trop. "C'est jamais très agréable de se voir quand on a des trucs qui dépassent un peu partout", a-t-elle lâché. Puis d'expliquer la raison derrière sa prise de poids. "J'ai beaucoup grossi quand j'ai eu une hernie discale il y a cinq ans et que je suis restée un an et demi sur mon canapé à souffrir", a-t-elle dit, ajoutant avoir "beaucoup de mal à perdre" ses kilos superflus.

Caroline Diament l'assure : elle accepte les blagues, surtout qu'elle sait que c'est le seul angle d'attaque contre elle. "On peut pas m'attaquer sur autre chose, je suis pas con, je suis drôle, je suis très intelligente. Les choses qui me blessent, y en a pas beaucoup parce que tant qu'on me dit une vérité, elle ne ne me dérange pas. Est-ce que je suis grosse ? Oui. Malheureusement, je suis intelligente avec des grosses fesses, je ferai avec", a-t-elle dit. D'ailleurs, la chroniqueuse se réjouit de voir que bien qu'elle n'ait pas la taille mannequin, cela ne lui ferme ni les portes de la télé ni celles de la radio. "Ça veut dire que je dois vraiment avoir du talent ailleurs pour qu'on fasse appel à moi", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet