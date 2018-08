Caroline Receveur amincie un mois après son accouchement : Elle livre son secret

Caroline Receveur a une fois de plus fait sensation sur Instagram, dimanche 5 août 2018. Actuellement en vacances avec son compagnon Hugo Philip et leur fils Marlon, né le 6 juillet dernier, l'influenceuse de 30 ans n'a pas manqué de dévoiler une photo d'elle en bikini.

Et force est de constater que l'ancienne candidate de télé-réalité (Secret Story 2 en 2008, Les Anges 2 en 2011) a déjà retrouvé un ventre plat. Une silhouette qui a beaucoup impressionné ses abonnés. "Incroyable plus de ventre cette chance...", "Est-ce qu'on peut parler de ce corps à J-1 du mois post-naissance ?", "Waouw ce corps juste après bébé ", a-t-on notamment pu lire parmi les nombreux commentaires. Une jeune femme a même demandé à Caroline Receveur comment elle avait fait pour retrouver une telle silhouette à peine un mois après son accouchement. Une question à laquelle la principale intéressée a répondu en story.

"Je n'ai pas du tout fait de sport pendant ma grossesse et je ne compte pas reprendre d'activité physique avant septembre. Je mange essentiellement équilibré mais, si j'ai envie d'une glace ou d'une tartine de Nutella, je ne me prive pas. Avec la grossesse, j'ai appris à lâcher prise, à me défaire de mon obsession pour la nourriture et le sport dans l'optique d'être 'parfaite". Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi bien dans ma tête et dans mon corps que depuis que je ne m'en préoccupe plus", a-t-elle écrit. Elle a ensuite promis d'écrire un article sur le sujet sur son blog.