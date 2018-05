Caroline Receveur enceinte : Elle dévoile sa silhouette en bikini !

Caroline Receveur se plaît à partager des images de sa nouvelle silhouette, un bonheur pour les internautes. Enceinte de sept mois, l'influenceuse et femme d'affaires dévoile de nombreux clichés sur lesquels on peut admirer son baby bump qui a bien poussé.

De passage à Cannes à l'occasion du célèbre festival, la compagne d'Hugo Philipp en a profité pour faire une petite séance photo. C'est en bikini et chemise blanche ouverte que Caroline Receveur a pris la pose, afin de mettre son ventre en avant. "33weeks down & 7weeks to go ! #mummytobe", a-t-elle légendé sa publication, qui a une fois de plus fait l'unanimité.