Caroline Receveur et Hugo Philip amoureux face à Yarol Poupaud et sa Caroline

L'amour était au rendez-vous au concept store de bijoux Mad Lord à Paris, jeudi 22 novembre. Caroline et Serge Muller qui ont fondé cet endroit, parcourent le monde au cours de leur "never ending jewelry tour", à la recherche de talents toujours plus rares dans le domaine de la bijouterie joaillerie. Découvertes présentées dans leur concept store. Plusieurs personnalités ont admiré les nouveautés.

Ce fut la cas de la jeune maman Caroline Receveur qui était accompagnée de sa moitié, le séduisant Hugo Philip. Pour cette soirée, celle qui a cédé à une nouvelle coloration, le roux, arborait une veste argentée très disco. Le couple star en a croisé un autre, celui formé par Yarol Poupaud – directeur musical du regretté Johnny Hallyday – et la très fashion Caroline de Maigret. Le rockeur a d'ailleurs mis le feu à la boutique en donnant un concert privé. Le couple a retrouvé son complice Sébastien Farran, manager du Taulier.

Les sportifs étaient également présents comme joueur de handball Luka karabatic, la judoka Audrey Tcheuméo, la skieuse Marine Gauthier. Les danseurs de Danse avec les stars Jade Geropp et Christian Millette, Victoria Montfort, Carla Ginola (qui a participé à DALS9), le youtubeur KIRA et l'acteur Dominique Armand ont également fait honneur à la soirée.