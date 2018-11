Johnny Hallyday : Sa maison de Marnes-la-Coquette cambriolée

La maison de Johnny et Laeticia Hallyday a reçu de la visite, mais pas de personnes bien intentionnées, alors que La Savannah est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans du chanteur.

RTL a révélé jeudi 22 novembre 2018 que la propriété de 900 m² située à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) a été cambriolée. Grâce à RTL Soir, l'émission de Marc-Olivier Fogiel, on apprend que l'intrusion s'est déroulée dans la soirée du 19 novembre alors que la maison était déserte et que trois hommes ont été interpellés à proximité, dans une camionnette. Placés en garde à vue, ils ont été relâchés, leur audition n'ayant pas permis d'établir formellement leur implication dans le cambriolage.

Deux malfaiteurs se sont introduits dans La Savannah dans le but de s'en prendre à un coffre-fort scellé dans le mur, une opération bruyante qui a attiré l'attention du gardien. Ils ont alors pris la fuite. Alors que l'enquête est toujours en cours et qu'un inventaire précis est réalisé, il est d'ores et déjà avéré que des bijoux ont été dérobés et qu'une dizaine de montres a disparu, comme le précise de son côté BFMTV, signalant par ailleurs que le cambriolage s'est produit entre le départ de la femme de ménage à 18h30 et l'arrivée du gardien vers 21h. Les individus ont pu s'introduire par une fenêtre du premier étage sans que l'alarme ne se déclenche. Une plainte pour vol avec effraction a été déposée et La Savannah est depuis surveillée en permanence par des maîtres-chiens.

C'est dans cette maison de Marnes-la-Coquette que Johnny Hallyday est décédé le 5 décembre 2017, d'un cancer du poumon qui s'est généralisé. Le Taulier et sa dernière épouse Laeticia avaient fait l'acquisition pour 4,9 millions d'euros en 1999 de cette maison qui comporte six chambres, une piscine, un court de tennis, mais aussi une salle de cinéma. Le couple l'avait entièrement rénovée en 2010 et sa valeur actuelle est estimée entre 15 et 18 millions d'euros, toujours selon BFMTV.

De passage à Paris en octobre dernier pour la promotion du dernier album de son homme, Mon pays c'est l'amour, Laeticia Hallyday y avait séjourné durant toute la durée de son voyage avec ses deux filles, Jade (14 ans) et Joy (10 ans), mais aussi sa grand-mère Elyette.