Caroline Receveur : Très sexy à la plage, la beauté fait sensation

C'est en vacances aux côtés de son chéri à l'île Maurice que Caroline Receveur a décidé de profiter de son été. Séances de massage, dîners romantiques et balades à la plage en amoureux, la sublime blogueuse s'est affichée plus sexy que jamais dans son maillot de bain, qui n'a pas manqué de faire sensation sur Instagram.

En effet, ce jeudi 27 juillet 2017, Caroline Receveur a publié une photo la mettant en scène sur une plage mauricienne avec un petit bikini orange fluo. Toujours très stylée - même pour se baigner of course -, l'ex-petite amie de Valentin Lucas, qui vit des jours heureux avec un certain Hugo Philip désormais, a reçu de nombreuses réactions sur le réseau social.

Près de 55 000 personnes semblent aimer ce deux-pièces puisqu'ils ont liké la photo. Dans les centaines de commentaires, certains n'hésitent pas à lui dire qu'elle est "la plus belle".

Effectivement, Caroline Receveur fait l'unanimité : "Wow tu es magnifique j'adore ton maillot. Le bronzage te va à merveille. Passe de bonnes vacances", "Tu es si magnifique", "T'es la plus belle Caroline", "Magnifique ainsi que le maillot de bain", "Photogénique et tellement jolie" ou encore "Exceptionnelle comme toujours Caroline", lit-on.

En bref, avec ses cheveux dans le vent et son si joli sourire aux lèvres, Caroline Receveur est tout bonnement sublime...