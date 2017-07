Caroline Receveur : En petit bikini au bord de l'eau, elle accueille l'été

Décidée à prendre de nouveau du bon temps au bord de la plage, c'est dans un petit bikini de couleur taupe que Caroline Receveur a souhaité nous en mettre plein les yeux ce lundi 3 juillet sur les réseaux sociaux.

L'influenceuse qui profitait du soleil éclatant de Miami aux côtés de son petit ami Hugo Philip la semaine dernière semble déjà nostalgique. Actuellement à Londres, la starlette qu'on a pu voir dans l'émission Danse avec les stars sur TF1 a partagé avec ses quelque 2,2 millions d'abonnés sur Instagram un cliché la mettant en scène sur une plage de sable fin du temps où elle assurait que "Miami is always a good idea". Au vu des 78 000 personnes qui ont mentionné qu'elles "aimaient" sa photo, on peut dire que la bombe, simplement vêtue d'un deux-pièces immaculé, a fait sensation.