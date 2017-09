Caroline Receveur, une star "trop lisse" ? La belle se défend !

Caroline Receveur, 29 ans, est aujourd'hui une star incontournable des réseaux sociaux.

Pourtant, malgré son passage par Secret Story 2, La Maison du bluff, Les Anges 2 et Danse avec les stars 7, la jeune femme d'affaires est encore et toujours associée à une image très lisse, digne des plus belles couvertures de magazines.

Interrogée par nos confrères de Stratégies à l'occasion de la future sortie de son livre No filter, la petite amie du bel Hugo Filip a commenté : "J'ai tendance à ne pas me trouver légitime (...) J'ai atterri à la télévision un peu par hasard, je n'ai jamais cherché la notoriété mais cela a été une belle expérience." Et de poursuivre sur cette image qu'elle dégage : "Ce n'est pas parce que l'on cultive une image lisse sur le web qu'on l'est réellement."

Pour finir, consciente de son rôle d'influenceuse auprès de ses 2,2 millions d'abonnés Instagram, Caroline Receveur a reconnu qu'elle ressentait une forme de pression au quotidien. "Cela m'intimide toujours de constater qu'il y a autant de personnes qui me suivent, qui s'inspirent de moi", a-t-elle expliqué. On la comprend !