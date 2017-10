Caroline Receveur victime d'un pervers narcissique : Un ex brise le silence !

Jeudi 5 octobre 2017, Caroline Receveur sortait son premier livre No Filter (aux éditions Robert Laffont). Une autobiographie dans laquelle elle évoque notamment d'anciennes relations, dont une particulièrement "toxique" avec un "pervers narcissique". "Nos réconciliations étaient parfois aussi intenses que nos disputes (...). J'avais perdu toute estime de moi", écrit-elle. Si l'ancienne candidate de Danse avec les stars n'a pas souhaité dévoiler l'identité de l'homme en question, avec lequel elle est restée trois ans, le magazine Public pense qu'il s'agit de Nicolas, avec qui elle a participé à la saison 2 de Secret Story (en 2008)

Le média a donc retrouvé le jeune homme afin de lui donner la parole. "Narcissique, j'assume, mais pas pervers ! Pervers ? C'est dur quand même. Je suis déçu et choqué. Pour moi, Caroline était bien avec moi", a-t-il confié dans un premier temps. Il a ensuite expliqué qu'à l'époque, ils se disputaient comme tous les couples. Et de d'ajouter : "On a le droit d'insulter une fille si on n'est pas d'accord avec elle."

Nicolas a admis avoir été infidèle "une seule fois" et assure que Caroline ne l'a jamais accusé de la manipuler ou de lui faire du mal : "Jamais, vraiment. Ni aucune autre femme. Je suis en couple actuellement, ça se passe bien."

L'ancien habitant de la Maison des Secrets ne tentera pas d'avoir des explications de la part de Caroline Receveur pour autant : "On n'a plus de contact depuis cinq ou six ans. En même temps, je ne peux pas garantir à 100% qu'elle parle vraiment de moi."

À l'heure actuelle, seule Caroline Receveur et ses proches le savent.