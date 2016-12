Carrie Fisher et Debbie Reynolds : Des funérailles qui s'avèrent compliquées

Décédée le 27 décembre à l'âge de 60 ans, Carrie Fisher ne repose pas totalement en paix pour l'instant. Son corps est en effet en attente d'une autopsie, car le coroner de Los Angeles - fonctionnaire chargé d'enquêter sur les circonstances d'un décès violent - s'interroge sur la procédure, bouleversée par la mort de Debbie Reynolds à 84 ans le lendemain.

Selon TMZ, la double disparition de l'interprète de la princesse Leia et de sa mère, star de l'âge d'or hollywoodien, complique l'organisation des funérailles et l'enquête sur la mort de Carrie Fisher. D'après des sources faisant partie de la famille, lorsque Carrie Fisher est morte, le coroner a contacté sa fille, Billie Lourd (24 ans), pour avoir la permission de réaliser une autopsie sur son corps afin de savoir ce qu'il s'est exactement passé à bord de l'avion reliant Londres à Los Angeles, durant lequel l'actrice a fait un violent arrêt cardiaque et arrêté de respirer. Ainsi, il a besoin de savoir quels médicaments exactement elle a pris pour déterminer la cause exacte de son décès.

La jeune actrice a demandé à son père et ex de sa mère, l'agent de stars Bryan Lourd, d'agir en son nom, car, sous le choc suite aux deux décès, elle ne peut pas assumer cette charge. Les avocats de la famille ont aussi fait part de questions au coroner sur le déroulé des événements, mais TMZ n'a pas obtenu plus de précisions.

Todd Fisher, fils de Debbie et frère de Carrie, a été aperçu au memorial park de Westwood le 29 décembre, certainement pour préparer les funérailles conjointes des deux idoles. Sa nièce, Billie Lourd, n'était pas avec lui.