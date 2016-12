Carrie Fisher et sa mère Debbie Reynolds : Icônes hollywoodiennes si complices...

Elles représentent toutes les deux le cinéma américain : l'une est une figure de l'âge d'or hollywoodien, l'autre est l'héroïne mythique de générations entières de spectateurs. Une fois les caméras éteintes, Debbie Reynolds et Carrie Fisher retrouvaient leurs costumes de mère et de fille complices. Si elles ont affronté des épreuves, leur relation est restée solide et baignée d'amour. Elles étaient si proches que la mort de Carrie le 27 décembre a été suivie le lendemain par celle de Debbie, laissant la fille et petite-fille, Billie Lourd (24 ans), démunie. En attendant de découvrir prochainement le documentaire de HBO Bright Lights - présenté dans la section Cannes Classics en mai dernier -, retour sur ce tandem magnifique.