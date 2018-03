Cash Investigation : Elise Lucet et son émission visées par une plainte...

L'émission Cash Investigation (France 2) bientôt face à la justice ? Dans son édition du 11 mars 2018, le JDD révèle que l'émission aux méthodes d'enquête controversées et sa célèbre animatrice Elise Lucet sont visées par une plainte contre X pour violation de domicile privé. Elle a été déposée le 26 février dernier au nom du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (Siaap).

L'équipe du programme s'y était rendue dans le cadre du tournage de l'émission "L'eau, scandale dans nos tuyaux" – diffusée le 13 mars – afin de tourner une séquence, le 14 février dernier. Selon nos confrères "des techniciens et des journalistes de l'émission, dont Elise Lucet, pénètrent dans le hall du siège de l'entreprise à Paris" où devait se tenir un conseil d'administration.

Apprenant qu'il a été annulé, tous auraient remis au "personnel, pendant environ une heure, un tract" contenant un questionnaire. Une méthode que déplorerait la Siaap qui parle d'une "impressionnante irruption en force d'une équipe d'une dizaine de personnes, caméras ouvertes" et de distribution d'un questionnaire "quasi policier". Une contrainte passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende d'après les plaignants.

Interrogée par le Journal du dimanche, la production de Cash Investigation a nié "toute forme de contrainte". "Je m'étonne d'une plainte contre un sujet qui n'est pas encore diffusé, et y vois un cran de plus dans une forme d'intimidation", a précisé un responsable de Premières Lignes.